مغرّدون: لا مستحيل في قاموس الإمارات

ناصر الجابري (أبوظبي)

احتفت منصات التواصل الاجتماعي، بإنجاز دولة الإمارات التاريخي بوصول «مسبار الأمل» إلى مداره في المريخ، وأكد مغردون أن الإنجاز التاريخي يعد نتاجاً لاستثمار القيادة الرشيدة في الكوادر الوطنية، والتي آمنت بقدرة الشباب على تحقيق حلم العرب جميعاً، مشيرين إلى أن برنامج الفضاء الإماراتي يعد مثالاً إقليمياً ناجحاً لتوظيف العلم والمعرفة لإفادة البشرية، عبر مخرجات البرنامج، خلال فترة وجيزة من الزمن.

وحدد مغردون مجموعة من العوامل التي ساهمت في نجاح رحلة «مسبار الأمل»، أهمها رؤية القيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، ووجود نخبة من الكفاءات الوطنية من العلماء والمهندسين والباحثين، ووجود البيئة المثالية للإبداع والابتكار والمعرفة، وحجم الشراكات الدولية التي أبرمتها الدولة، ترسيخاً لمفاهيم التعاون الدولي، وانطلاقاً من رسالة «مسبار الأمل» باعتباره ملهماً للعالم أجمع، إضافة إلى غياب ثقافة المستحيل في قاموس الإمارات.

وقالت هند مانع العتيبة، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: دولة الإمارات أنجزت المهمة واجتازت التحديات وبلغت المريخ، والآن نستعد لبناء مستقبل جديد مليء بالطموحات والإنجازات.

بدوره، قال رائد الفضاء هزاع المنصوري: «مسبار الأمل» في مدار كوكب المريخ، حلم فهدف فإنجاز يتحقق أمام أعيننا، شكراً قيادتنا الرشيدة، شكراً لأبطال فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، جهود جبارة ستثمر في تقديم أول صورة متكاملة عن الغلاف الجوي للوكب الأحمر.

وقال الكاتب ياسر حارب: بلادي وصلت للمريخ بقيادة عظيمة تؤمن بالعلم وتستثمر في الشباب، فخور بأبناء وبنات وطني الذين صنعوا هذا الإنجاز، هكذا تصنع الحضارة، بينما قال سلطان المنصوري: الإمارات تنجز وتحقق المستحيل، ألف مبروك دخول مسبار الأمل في مداره إلى المريخ، ألف مبروك لكل إماراتي وكل عربي ونبارك لحكامنا الكرام أصحاب الإنجازات، ومن جهتها قالت أحلام حمدان: مسبار الأمل أنجز بنجاح مهمته منذ انطلاقه قبل نحو 7 أشهر، فهو ثمرة جهد 7 سنوات من التحديات من قبل دولتنا الإمارات، وتحول الحلم إلى حقيقة وتكلل بالنجاح.

وقالت شيخة الشامسي: مبروك ونشعر بالفخر للفريق، فخورون بقيادتنا، وبإذن الله، دائماً فوق الصدارة، ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد العوضي اخترقنا الفضاء، وأرسلنا «خليفة سات»، واحتضنا التجارب السريرية لـ«كوفيد- 19»، أصبحنا وطن الإنسانية واكتملت فرحتنا بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، كل ذلك بهمة عيال زايد ودعم شيوخنا الذين وضعونا في المركز الأول، عيشي يا بلادي.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً من قبل المغردين العرب، والذين أكدوا أن المنجز يعد رسالة عربية إلى العالم، بقدرة الشباب العربي على الإبداع العلمي والتنافسية الدولية في مجالات المعرفة، عند وجود البيئة الملائمة لذلك، مشيرين إلى أن كافة البلاد العربية تفخر بمنجز مسبار الأمل، والذي يلهم الأجيال من الشباب العربي نحو الانخراط في التخصصات العلمية ذات الارتباط بعلوم الفضاء.

وقالت بينة بنت فهد الملحم: «مسبار الأمل» يثبت من جديد أن في الشقيقة الغالية الإمارات لا شيء مستحيل، إنجازكم هو إنجازنا، وفرحتكم هي فرحتنا، كل التبريكات لكم ولنا وللعرب وصول الإمارات إلى المريخ، ووصول العرب إلى المريخ.

وقال أمجد طه: الإمارات عيال زايد، في السماء هم نجوم العرب، وفي الفضاء أصبح لهم سكن، وفي الميدان تشهد لهم عدن، وكما قال الدكتور سلطان الأصقه: اللهم لك الحمد نجحت رحلة «مسبار الأمل»، ألف مبروك للإمارات وللعرب جميعاً، بينما قال مشاري الخزيم: مبروك لكل العرب، ولكل إماراتي، للأمانة شعور فخر وتحقق حلم زايد.

وقال صادق قاسم: كل عربي فخور بما تقوم به دولة الإمارات من قفزات علمية واستكشافية في الفضاء، حلم كتب له أن يكون رؤية مستقبلية وبسواعد شبابهم أصبح إنجازاً.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي أيضا، تفاعلاً من قبل الحسابات الرسمية للدول الشقيقة والصديقة ووكالات الفضاء الدولية ومؤسسات البحث العلمي، والتي أعربت عن تقديرها للمنجز الإماراتي الكبير، وأشارت إلى إعجابها بالطفرة العلمية لدولة الإمارات، خلال فترة وجيزة من الزمن.

وهنأ الحساب الرسمي للهيئة السعودية للفضاء دولة الإمارات بمناسبة الإنجاز التاريخي، مشيرة إلى أن نجاح المهمة يثبت للعالم كفاءة القدرات العلمية العربية في مجال استكشاف الفضاء، بينما قال باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة في الدولة: تهاني لك يا إمارات، لقد أظهرت للعالم ما يمكن إنجازه بالمعرفة والرؤية والالتزام،

وقال حساب «مهمة ناسا إلى المريخ» بالقول: مبروك لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ الوصول إلى مدار المريخ، ونستحضر أبيات المتنبي إذا غامرت في شرف مروم.. فلا تقنع بما دون النجوم.