3 مشاريع لجامعة الإمارات وجامعات سعودية

العين (وام)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة البدء بثلاثة مشاريع بحثية تعاونية مشتركة بين باحثين من الجامعة ومن جامعتي الملك سعود والملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي: إن هناك أبحاث مشتركة عدة بين جامعة الإمارات وجامعة الملك سعود، منها بحث بعنوان «تغذية المياه الجوفية من السدود في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية»، ودراسة بعنوان «تحويل فعال للطاقة الشمسية باستخدام أصباغ عضوية مغلفة»، ومشروع مشترك بين جامعة الإمارات وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بعنوان «المجتمعات الميكروبية المرتبطة بالنبات في جنس الحمضيات البرية والمستأنسة»، وأوضح أن هذا البحث سيوفر رؤية ووسائل لتسريع زراعة الحنظل البري والدراسات المرتبطة بها، والتي تهدف إلى تطوير وإنتاج وقود الديزل الحيوي على نطاق واسع، وتحسين كفاءة استخدام المياه في البطيخ المستزرع.