«التمكين الاجتماعي» بالشارقة ترعى 1028 أسرة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي أنها ترعى 1028 أسرة، تضم 2458 يتيماً. وقالت مريم الخليفة مسؤول شؤون الكفالات المكلف في المؤسسة: إن المؤسسة تسخر جهودها لخدمة منتسبيها، وتغطية احتياجات مادية ومعنوية لهم، من خلال مشاريع داعمة في أوجه التمكين المختلفة، فتتفرد مشاريع التمكين الاقتصادي إلى إعانة أسر الأيتام، وتحقيق الاكتفاء المعيشي لرفع سقف جودة الحياة للوصول إلى الاستقرار والتمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات بشكل يحافظ على كرامتهم وإنسانيتهم، وتنطلق المؤسسة في تنفيذ مشاريع الكفالة الداعمة للأيتام من ثوابت رئيسية مهمة تقوم على ضرورة المساهمة المجتمعية لرفع مستوى الاهتمام بهذه الفئة المهمة في المجتمع، والحث على رعايتهم من خلال تنفيذ مشاريع تعزز تكاتف أفراد المجتمع ليتكامل عمل المؤسسة والمجتمع.