«خلوة إدارية» للتميز بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع وصول مسبار الأمل إلى المريخ، عقدت شرطة أبوظبي في مقر المؤسسة الاتحادية للشباب الخلوة الإدارية الأولى لاستكشاف آفاق مستقبلية واعدة تعزز الريادة والتميز للعمل الشرطي والأمني.

وأكد المشاركون أن نقاشات الخلوة استلهمت محاورها وتوجهاتها من رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وإيمانها بدور الشباب ودعم تطلعاتهم نحو استكشاف آفاق أفضل، وأن مهمة استكشاف المريخ تأتي تجسيداً لريادتنا، عربياً وإسلامياً. وكشفت عن إطلاق مبادرة وطنية تحت شعار «لاستكشاف آفاقٍ جديدة نحو الأفضل»، إسهاماً لتعزيز دور القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاستعدادات للاحتفال بعام اليوبيل الذهبي.