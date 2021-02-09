1362 معاملة لـ«وصايا غير المسلمين» العام الماضي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

استقبل مكتب «وصايا غير المسلمين» بدائرة القضاء أبوظبي 1362 وصية من مختلف الجنسيات والأديان والأعراق من دول العالم، خلال عام 2020.

كما يعتبر مكتب «وصايا غير المسلمين» أحد أهم الخطوات التي تنتهجها دائرة القضاء ضمن مجمل خدماتها وأعمالها التي ترسخ مبدأ التسامح والتعايش السلمي وقبول واحترام الآخر، ما يسهّل التعامل مع مختلف الجنسيات والديانات والأعراق التي تعيش على أرض دولة الإمارات.

وأكدت دائرة القضاء أبوظبي أن إنشاء مكتب «وصايا غير المسلمين»، جاء لتسهيل عملية تسجيل الوصايا على العملاء المنتمين لجنسيات وديانات وعقائد مختلفة، مما يبث الشعور بالأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة، وذلك بهدف تصديق وصيتهم، الأمر الذي يعزز ضمان أملاكهم ووصول الحق لأصحابه بعد الوفاة. كما يسمح مكتب «وصايا غير المسلمين» لجميع المتعاملين بتسجيل وصيتهم، وفقاً للتوزيع الذي يراه الراغب في تسجيلها، والأشخاص الذين يودون أن تتم الوصية بشأنهم، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوراً متسارعاً في منظومة عمل المكتب، من خلال المتابعة المستمرة من قبل الإدارة العليا بالدائرة.

يشار إلى أنه في حال مراجعة متعامل غير ملم باللغتين العربية أو الإنجليزية، يتم التواصل مع قسم الترجمة بالدائرة لتوفير مترجم حسب لغة المتعامل، يتولى تقديم شرح تفصيلي لما تضمنته الوصية، بما يضمن امتلاك المتعامل للمعلومة والمعرفة التامة لكافة النقاط والبنود التي يتم وضعها وتصديقها. كما أن الأرقام تشير إلى تزايد ملحوظ في أعداد المتعاملين، وذلك نسبة إلى انتشار المعرفة حول خدمات المكتب، بخاصة مع التواصل مع عدد من دور العبادة والتعريف بإمكانية تسجيل الوصية، وفقاً للآليات المعتمدة.

ويستقبل مكتب «وصايا غير المسلمين» بدائرة القضاء بأبوظبي، كافة العملاء من مختلف الجنسيات والأديان والأعراق بصدر ورحابة، وذلك من خلال توفير سبل الراحة للعملاء في الدولة، الأمر الذي يعزز مبدأ التعايش السلمي والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات. كما يوفر المكتب أيضاً «دليلاً إرشادياً» حول إجراءات تصديق الوصية، تسهيلاً على المتعاملين لمعرفة كيفية تصديق وصاياهم، حيث تتم إجراءات تصديق الوصية عن طريق إدخال المعاملة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ومن ثم اعتمادها ودفع الرسوم المقررة، وبعد ذلك يتم التواصل مع المكتب لتحديد موعد للحضور للتوقيع وتصديق الوصية، وكتابة الوصية تكون سواء من الشخص نفسه، أو عن طريق أحد المكاتب القانونية والمعتمدة لدى دائرة القضاء أبوظبي.