حملة توعية لسكان مدينة شخبوط

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، حملة توعية بشأن قانون إشغال الوحدات السكنية في مدينة شخبوط، حيث تضمنت الحملة زيارات ميدانية، وإرسال رسائل نصية توعية وإرشادية بخصوص تطبيق قانون إشغال الوحدات السكنية، والتواصل مع السكان وتوعيتهم من خلال تطبيق (فريجينا).

وأسفرت الحملة عن توجيه 15000 رسالة نصية توعوية،

و2000 رسالة عبر تطبيق الواتس أب، وتنفيذ 10 زيارات ميدانية بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالآثار السلبية المترتبة على إشغال الوحدات السكنية بشكل مخالف للقانون، كما تضمنت الحملة إجراء مسابقات تنشيطية عبر برنامج فريجينا.