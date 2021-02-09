«الطوارئ والأزمات» تؤكد التزام (اكسبوجر) بمعايير السلامة

اطلع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة، على الإجراءات الوقائية والاحترازية بمقر المهرجان الدولي للتصوير (اكسبوجر) الذي تنطلق فعاليات نسخته الخامسة غداً (الأربعاء) في مركز إكسبو الشارقة.

وتفقد أعضاء الفريق، الذي رافقهم خلالها طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حيث تفقدوا كافة الاحتياطات والمعايير التي يلتزم بها المهرجان، والتي ينظم وفقها فعالياته، إذ اطلعت اللجنة على بوابات الدخول والخروج، وأنظمة التعقيم، وحجم التزام المهرجان بمسافات التباعد المكاني المعتمدة بين المقاعد في القاعات والممرات والردهات.

وكشفت اللجنة أن المهرجان يضاعف مع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فايروس كورونا، حرصاً على سلامة الزوار والضيوف، وضمان تحقيق رؤيته ورسالته باعتباره منصة إبداعية عالمية تقود سنوياً جهوداً لرفع الوعي بأبرز القضايا الإنسانية والاحتفاء بجماليات العالم، التي يقف على رأسها هذا العام (كوفيد- 19)، وما رافقه من متغيرات وظروف استثنائية عالمية.

وقالطارق علاي: «تأكيد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة على البيئة الآمنة والمعايير التي يلتزم بها المهرجان يعزز من نجاحنا في تنظيم الحدث، ويوجه رسالة إلى عشاق التصوير والفن في الإمارات والمنطقة بضرورة التزامهم بما يضعه المهرجان من معايير صحية لتحقيق التكامل بين دور الزوار والضيوف وبين إدارة المهرجان للوصول إلى دورة استثنائية من (اكسبوجر) لا ينعكس أثرها على مصورين أو الفنانين أو الصحفيين في المنطقة وحسب، وإنما يمتد إلى العالم أجمع ليعزز فيهم القوة تجاه التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتعاون والالتزام والوعي».

وكان المهرجان حدد عدد الزوار بـ 2000 شخص خلال فترة زمنية معينة، وعدد المشاركين في ورش العمل بـ 20 شخصاً في كل ورشة، إلى جانب فحص درجة حرارة الزوار في جميع نقاط الدخول، وعمليات التنظيف والتعقيم الشاملة والدقيقة، وسياسة التباعد الحسدي الصارمة، ومعايير الصحة العامة، بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

وإلى جانب إجراءات استقبال عدد محدد من الزائرين وتماشياً مع سياسات التباعد الجسدي، اتخذ إكسبوجر 2021 تدابير أمان إضافية تشمل مراقبة درجات الحرارة لجميع الزوار من خلال الكاميرات الحرارية في جميع نقاط الدخول، كما وضعت مقاعد الزوار والمشاركين بشكل متباعد وفقًا لقواعد المسافة الآمنة في كل من مواقع ورش العمل وإقامة الندوات، مع أكشاك تعقيم عند نقاط الدخول، ولتعزيز سلامة الحضور، ستقوم فرق متخصصة بعمليات تعقيم منتظمة للمناطق المشتركة وأماكن تنظيم ورش العمل والقاعة الرئيسة وقاعات المحاضرات، بعد انتهاء كل جلسة، بالإضافة إلى تعقيم مركز إكسبو بشكل شامل بعد انتهاء الفعاليات ومغادرة الحضور مساءً، وسيتم بث إعلانات حول إجراءات السلامة في جميع أنحاء موقع الحدث، مع توفير معقمات لليدين وملصقات واضحة على الأرضيات والجدران وصالات العرض للحفاظ على مسافة الأمان المحددة في سياسة التباعد الجسدي، ويمنع الدخول إلى المبنى دون ارتداء القناع.



