نورة الكعبي: ريادة نحو المئوية الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى مساره، إنه «يأتي في خضم استعدادنا للاحتفاء بالخمسين عاماً القادمة، محطة جديدة في مسيرة دولة سيرة إنجازاتها لا تتوقف، تصل وتواصل إلى سقف آخر من أحلامها التي ستغدو بعد فترة إنجازاً آخر».

وأضافت معاليها: «إنها الإرادة التي تُصر على ارتياد المدارات الأبعد، وبذات الإرادة الحيّة النابضة ستواصل ارتياد الآفاق الواعدة أمامها، وجزء من تصميمنا على أن نُصمم مستقبلاً يليق بأجيالنا، وأن نخوض الرهان إلى آخره، حبانا الله في دولة الإمارات بقيادة واعية، متفهمة وداعمة، وحاضنة للطاقات الوطنية الشابة الخلّاقة، إنها توليفة الجدارة، والجديرة بأن نمضي من خلالها إلى المستقبل الواعد ونستقدمه».

واختتمت معاليها كلمتها قائلة: «هذهِ الروح التي تسود البلاد حالياً فرِحةً بهذا الإنجاز، هي مقاربة لروحية الريادة التي سنخوض بها الخمسين عاماً القادمة، نُراكم المزيد من الإنجازات التي هي بلا شك إنجازات عظيمة، لكنها تبقى أجزاء من الصورة الأشمل التي نتطلع إليها.. المئوية الأولى».