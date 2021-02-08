علي سالم الكعبي: مسبار الأمل إنجاز مشرّف للعرب

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية إن وصول مسبار الأمل إلى المريخ في وقت يتزامن فيه هذا الحدث التاريخي مع احتفالات الدولة بالذكرى 50 لقيام الاتحاد، إنجاز مشرف ليس لدولة الإمارات وحدها وإنما للعرب وللحضارة العربية التي كانت منارة أضاءت ببريقها أرجاء المعمورة، والإمارات اليوم وهي تواصل هذا المسار بكل قوة وتحدٍ وإصرار تستلهم في ذلك طموح والدنا الراحل الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.

ورفع الكعبي صادق التهاني، وآيات التقدير والفخر والاعتزاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين حققوا طموح زايد الخير طيب الله ثراه، وساروا على نهجه الحكيم وتطلعاته الكبيرة.