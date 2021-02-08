سعيد الشرقي: ثقافة جديدة في نفوس أبنائنا

الفجيرة (الاتحاد)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن مسبار الأمل يغرس ثقافة جديدة في نفوس ووجدان أبناء وبنات الإمارات.

وقال: نحن جميعاً فخورون بقيادتنا الحكيمة التي استطاعت برؤيتها الاستراتيجية أن تحقق إنجازاً عظيماً، بإطلاق مسبار الأمل الذي يضاف إلى رصيدها من الإنجازات الاقتصادية والعلمية، ويعزز من ريادة الدولة عالمياً في مجال أبحاث الفضاء، مشيراً إلى أن إطلاق المسبار أسهم بشكل كبير في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية لتبادل الخبرات والابتكارات والتكنولوجيا، حيث عكس مشروع المسبار مستوى الثقة العالية التي يتمتع بها شباب دولة الإمارات من قبل القيادة الرشيدة، التي تؤمن بدورهم المحوري في تعزيز مسيرة التنمية وحركة التطور التي تشهدها الدولة حاضراً ومستقبلاً، وأشاد بجهود وكالة الإمارات ودورها الفاعل في إنجاز مشروع المسبار وإطلاقه للفضاء.