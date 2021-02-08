مريم الرميثي: نجاح المشروعات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية خالص التهاني الممزوجة بمشاعر الفخر والاعتزاز إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ، هذا الحلم الذي يتحقق والإمارات تحتفل بمرور 50 عاماً على قيام اتحادها، مُجسّداً بذلك رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقد تحقق بفضل من الله تعالى، ثم دعم القيادة الرشيدة، وجهود السواعد والكوادر الإماراتية المبتكرة والمبدعة.

وقالت الرميثي: إن وصول مسبار الأمل إلى المريخ يؤكد نجاح المشروعات الوطنية التي تتبناها الدولة، وتعمل عليها بكل إصرار وإيمان بنجاح الرؤية الحكيمة للقيادة، حفظها الله، ومن المشروعات التي تتصدى لها الدولة بالعمل والدعم والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية، قطاع الفضاء الذي حظي باهتمام كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ودعمه المستمر والدائم لشباب الوطن، والحرص على تأهيلهم وتدريبهم وإكسابهم الخبرات.