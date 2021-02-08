جمال بن حويرب: مسبار الأمل.. نقلة نوعية

دبي (الاتحاد)

قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مع وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، تكتب دولة الإمارات العربية المتحدة صفحة جديدة مشرقة في سجل إنجازاتها العالمية الرائدة، والنابعة من رؤية قيادتها الرشيدة، والمتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي رسمت نهجاً واضحاً لجميع استراتيجياتها وخططها، نهجاً لا يعرف الحدود للنجاحات، ولا يرضى سوى بالمركز الأول، ويضع اسم الإمارات دائماً في مقدمة الدول المتطورة والمساهمة بشكل فعال في مسيرة التنمية المستدامة للإنسانية.

وأضاف: يسجل التاريخ نقلة نوعية في مسيرة مساهمة العالم العربي بمجالات علوم الفضاء واكتشافاته، كما يقدم مشروع «مسبار الأمل» مفاهيم الابتكار وسبل تحقيق الإنجازات في أوضح صورها أمام الأجيال الشابة في دولتنا والعالم.