هزاع المنصوري: فخورون بقيادة علمتنا أنه لا يوجد مستحيل

آمنة الكتبي (دبي)

قال هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، إن ساعات تفصلنا عن دخول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، ولكن قبل تلك الساعات كانت هناك أيام وأسابيع وشهور من العمل والتخطيط للوصول لهذه اللحظة، مشيراً إلى أنها لحظة ترقب لدخول المسبار إلى مدار المريخ.

وأضاف أن دولة الإمارات هي الدولة الخامسة التي ترسل مهمة إلى المريخ، مؤكداً: «نحن فخورون بهذا الإنجاز، وفخورون بقيادة علمتنا أنه لا يوجد مستحيل ومنحتنا الثقة، وأشكر فريق مسبار الأمل الذي عمل ليلاً ونهاراً لإنجاز هذه المهمة».

وأكد رائد الفضاء الإماراتي أن مسبار الأمل هو رسالة أمل للوطن العربي تؤكد أنه لا يوجد شيء مستحيل، وسوف يتحقق الحلم بالعمل والاجتهاد والتخطيط.