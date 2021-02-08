شعار«العرب إلى المريخ» يزيّن دوريات شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زينت شرطة أبوظبي دورياتها الميدانية بشعار العرب إلى المريخ بقيادة دولة الإمارات، مؤكدة تفاعلها مع اهتمام ودعم القيادة الرشيدة والإسهام بدورها الوطني في التعريف إعلامياً ومجتمعياً بإنجاز الإمارات الكبير، وسط الترقب العربي والعالمي لهذا المشروع الهادف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة وبناء كوادر علمية إماراتية وعربية تشكل إضافةً نوعيةً للمجتمع العلمي العالمي، والمساهمة في دفع مسيرة المعرفة العالمية. وأشادت شرطة أبوظبي بمسبار الأمل الذي يعد أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف الكواكب، وكذلك الترجمة لثقافة اللامستحيل التي كرستها الدولة منذ قيامها وتمارسها فكراً وعملاً ومسيرة وإنجازاً لكل عربي وفخراً لكل إماراتي ووسام إنجاز دائماً تعتز به بلادنا.