«تريندز» يستشرف مستقبل المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، محاضرة عن بُعد تحت عنوان «المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي»، ألقاها الدكتور سانجاي نادكارني، باحث وخبير في الابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ختام فعاليات معرض «تريندز» الافتراضي الأول للكتاب الذي شاركت فيه العديد من مراكز البحوث والدراسات ودور النشر العربية والدولية.

وقد أقيم هذا المعرض، خلال الفترة ما بين 24 يناير والسابع من فبراير 2021، تحت شعار «الطريق إلى المعرفة»، لتأكيد أهمية دور المعرفة في تعزيز القوة الناعمة للدول، وباعتبارها أحد الحقوق الرئيسة التي لا غنى عنها في تقدم الشعوب ونهضتها الفكرية والثقافية.

وفي مستهل المحاضرة، أكد سانجاي نادكارني أن بناء القدرات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وباقي مجالات الثورة الصناعية الرابعة من شأنه أن يعزز القدرات المعرفية والتنموية للدول في المجالات المختلفة. وأشار إلى أن اقتصاد المعرفة الذي يمثل الأساس في التطور الاقتصادي للعديد من دول العالم في الوقت الراهن يعتمد على المعارف والمعلومات التي ترتكز بدورها على أنظمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأشاد نادكارني بتجربة الإمارات في بناء اقتصاد المعرفة، فقد حققت نجاحات باهرة في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

وأكد سانجاي نادكارني أن المعرفة باتت تمثل أهم مرتكزات الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي، ولهذا فإن العديد من دول العالم والمؤسسات الدولية باتت تستثمر في المعرفة المرتبطة بالتنمية من خلال التركيز على تطوير منظومة التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في الثروة البشرية المؤهلة.