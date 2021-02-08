تعاون بين جامعة الشارقة و«دبي لرعاية النساء والأطفال»

دبي (الاتحاد)

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما وتبادل المعارف والمهارات، وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر جامعة الشارقة، حيث وقع المذكرة الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وشيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور فاكر غرايبة، قائم بأعمال مدير معهد بحوث العلوم الإنسانية والاجتماعية.