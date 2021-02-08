الوعي الأسري في دراسة لـ«سلامة الطفل»

الشارقة ( الاتحاد)

أعلنت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن إجراء دراسة بحثية متخصصة حول «مدى وعي أولياء الأمور بالسلامة المنزلية وآليات الحد من حوادث الأطفال»، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة.

جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وجامعة الشارقة، وقّعها كل من هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل، والدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، بحضور الدكتورة خولة الملا، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتور حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة، وتسعى الدراسة إلى التعرف على مدى وعي أولياء الأمور بمفاهيم سلامة الطفل في المنزل، وآليات الحد من حوادث الأطفال.