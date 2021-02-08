" الصحة" تعلن عن سحب منتجات طبية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن السحب الطوعي لـ 8 منتجات من إنتاج إحدى شركات الأدوية المحلية لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة من حيث دراسات الثباتية.

وأبلغ الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسات الصحة والترخيص، الجهات المختصة في مجال الرعاية الصحية بالدولة، بقيام الشركة المصنعة بسحب تلك المنتجات من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه تم الطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية، عدم استخدام تلك التشغيلات، إن وجدت لديهم وجميع الصيدليات بالتوقف عن صرف تلك التشغيلات وإعادتها للمورد، ودعا جميع المواطنين والمقيمين بعدم التردد في إبلاغ الوزارة في حال حدوث أي أعراض جانبية.

كما أعلنت الوزارة في تعميم ثانٍ، عن السحب الطوعي من الشركة المنتجة لتشغيله واحدة من المستحضر الصيدلاني gupison 20 mg tablet لعدم مطابقة اختبار الذوبانية المعتمدة من خلال الدراسات الثباتية، مشيرة إلى أن المنتج مسجل بإدارة الدواء بالوزارة، وتحمل التشغيلة التي تم الإعلان عن سحبها، رقم 0251.

وطلبت الوزارة، من الشركة المصنعة بسحب التشغيلة المذكرة للمنتج من القطاعين العام والخاص، وأوصت جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم وصف أو صرف التشغيلة للمرضى، وحثت جميع الصيدليات على التوقف عن صرف التشغيلة وإعادتها للمورد.