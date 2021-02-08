توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة رطبا مع فرصة تشكل ضباب يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً.
- الثلاثاء.
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
-الأربعاء.
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئيا أحياناً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
- الخميس.
الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على أغلب المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئيا أحياناً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
-الجمعة.
الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على أغلب المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئيا أحياناً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
- السبت.
الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئيا أحياناً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة رطبا مع فرصة تشكل ضباب يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً.