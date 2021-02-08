عبدالله آل حامد: التطعيم خيارنا العملي للقضاء على الجائحة

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، مركز لقاح «كوفيد-19» في مستشفى إن إم سي رويال - مدينة خليفة، للاطلاع على سير العمل والجهود المبذولة لضمان تسهيل إجراءات تلقي أفراد المجتمع للقاح ضد «كوفيد-19» للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومواجهة الجائحة.

وكان في استقبال معاليه مايكل بريندن ديفيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إن إم سي» للرعاية الصحية، حيث تفقد معاليه مركز لقاح «كوفيد-19» في مستشفى إن إم سي رويال في مدينة خليفة الذي يضم مناطق مخصصة لتقديم الاستشارات ما قبل التطعيم وكوادر طبية مؤهلة ومدربة لتقديم اللقاح لمئات الأشخاص الراغبين بالحصول على اللقاح من أفراد المجتمع بشكل يومي.

وقال معاليه: إن التطعيم خيارنا العملي لنخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو القضاء على جائحة «كوفيد-19» في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، إن جهودنا متواصلة لتوفير كافة السبل لدعم توفير اللقاح لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تبذلها كافة الكوادر الطبية الإدارية والفنية في إمارة أبوظبي، للحفاظ على صحة الجميع والمساهمة في القضاء على الجائحة، كما حث معاليه أفراد المجتمع لا سيما الفئات الأكثر عرضة لمضاعات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» إلى التقدم والحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن، حيث إن اللقاح متوفر في أكثر من 100 مركز في أبوظبي لحماية أنفسنا وأحبائنا ومجتمعنا.