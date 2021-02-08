في رأس الخيمة.. إغلاق 14 مقهى غير ملتزم بالتدابير

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أغلقت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، 14 مقهى تقديم الشيشية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وذلك خلال الـ11 شهراً الماضية.

ونفذت الإدارة ممثلة في قسم الرقابة الصحية والبيئية، العديد من الزيارات التفتيشية على تلك المقاهي للتحقق من التزامها بكافة الاشتراطات التي وضعت لإعادة فتحها أمام الجمهور واستئناف عملها والعمل على ردع المخالف منها واتباع الإجراءات.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن قسم الرقابة الصحية والبيئية كثف خلال الفترة الماضية الزيارات الميدانية الموجهة إلى مقاهي تقديم خدمة الشيشة بكافة أنواعها، والتي تمت إعادة فتحها أمام المستهلكين بعد تحديد الاشتراطات المناسبة للفترة الراهنة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وذكرت أن الاشتراطات تم تعميمها على كافة المقاهي ومواقع تقديم الشيشية في الإمارة، بهدف اتباعها وتطبيقها على أرض الواقع بشكل يسهم في مواصلة تقديم الخدمة والأنشطة لتلك المنشآت والحفاظ على صحة العاملين والجمهور المستهلك للخدمات من انتشار الفيروس المستجد.

وأشارت إلى أن الإدارة قامت بتكثيف الحملات والزيارات الميدانية للتحقق من تطبيق تلك المنشآت لكافة الاشتراطات المحددة، منها البطاقات الصحية والتأكد من خلو العاملين من الأمراض السارية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية، من حيث النظافة العامة والشخصية، والالتزام بالزي المخصص للعمل، وارتداء الكمامات والقفازات، وتعقيم المنشآت والأدوات المستخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي.

وأضافت الطنيجي: كما شملت الحملات التحقق من أنواع التبغ المستخدمة ومطابقتها للمواصفات وما إذا كانت صالحة للاستخدام وغيرها، حيث تم إغلاق 14 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ومخالفة التعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

وذكرت أن الزيارات التي بلغت 603 زيارات ميدانية، تم خلالها تحرير 52 مخالفة وذلك لعدد من المخالفات، منها عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية، أهمها: عدم مراعاة مسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص، أو المسافات بين الطاولات، والسماح بالاكتظاظ داخل الموقع، وعدم لبس الكمامات والقفازات أثناء العمل.

وأضافت: بأن المخالفات شملت أيضاً عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية مثل استعمال الخراطيم متعددة الاستخدام بدلاً من أحادية الاستخدام، كما تم توجيه 33 إنذاراً بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.