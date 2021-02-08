«بلدية دبا» تنجز 5131 عقداً إيجارياً في 2020

الفجيرة (الاتحاد)

كشفت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الشؤون القانونية قسم الإيجارات، أن عدد العقود التي تم توثيقها في العام الماضي 2020، في مدينة دبا والمناطق التابعة لها بلغت (5131) عقداً، حيث وصلت العقود السكنية نحو 4402 عقداً، و4229 عقداً تجارياً، بالإضافة إلى 437 عقداً صناعياً.

وأكد المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أن البلدية تحرص على توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر وفق اللوائح والقوانين المعتمدة لضمان حقوق الطرفين، بحيث لا يعتمد أي عقد إيجار ما لم يكن مصدقاً في البلدية.

أرجع الزيادة في نسبة تصديق العقود إلى مدى إلمام المستأجرين والمؤجرين بضرورة توثيق وحفظ الحقوق لأطراف العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أن تصديق وتوثيق العقود مسألة مهمة، فهو يعطي حماية قانونية لطرفي التعاقد من أي أمور تختص بالعلاقة الإيجارية.

وتشير الإحصائيات الصادرة من قسم حماية المستهلك إلى تلقي (151 ) شكوى خلال العام الماضي، بواقع (43) جولة تفتيشية، نتج عنها تسجيل (4) مخالفات، وتم إنذار (33) وإغلاق (7) في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة، وتمثلت أغلبية المخالفات في بيع منتجات استهلاكية تم التلاعب في تواريخها وأسعارها، وبيع بضائع مقلدة.

وأضاف اليماحي: أن أكثر الشهور التي شهدت شكاوي مخالفة هي شهور المواسم كـالأعياد، والمناسبات الرسمية وشهر رمضان المبارك، وتمكنت البلدية من حل جزء كبير من هذه الشكاوي، إلى جانب اهتمامها بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق ضرراً بصحتهم وسلامتهم، ونوجه المتعاملين بأهمية الإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ ‪الذي يعمل على مدار الساعة، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ‬‬‬.