ورشة حول متطلبات السلامة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل داخلية عن بُعد للقطاعات والإدارات والأقسام بالبلدية ومكاتب قطاع البناء والإنشاء، للحديث عن متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية للكيانات عالية ومتوسطة المخاطر، بهدف التعريف بها.

ودارت نقاشات الورشة حول عدد من المحاور، من بينها الهيكل الإداري للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وأدوار ومسؤوليات البلدية تجاهها، وكذلك أدوار وواجبات الجهات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى التعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

وقد أوصت الورشة جميع المقاولين والاستشاريين والمطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي بضرورة الالتزام برفع التقارير الربع السنوية للوقوف على المستجدات بشكل دائم، بهدف معالجة المخاطر الناجمة عن أماكن العمل وإدارة كافة الجوانب ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية فيها.