التحكم الموحد بدبي يحصد جائزة «المشروع الذكي»

دبي (وام)‏

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن فوز مركز التحكم الموحّد التابع لها بجائزة أكبر مشروع لسنة 2020 عن فئة «المشروع الذكي»، من شركة «سي بي أي تريد ميديا» المنصة الرائدة في تكريم المتميزين في مجال الطباعة والتصميم والتسويق والإعلان وإدارة الفعاليات والخدمات الرقمية على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ناصر بو شهاب

وعبر ناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، عن اعتزازه بالجائزة التي تعكس جهود الهيئة في تبني مشروعات تقنية ضخمة، تسهم بفعالية في مسيرة التنمية في حكومة دبي.

وأوضح أن مركز التحكم الموحّد تم تطويره بإجراءات المرونة ليدير شبكة نقل مكونة من 5 آلاف كيلو متر من الطرق و1700 حافلة مواصلات عامة وأكثر من 10 آلاف مركبة أجرة وحركة 129 قطار مترو بإجمالي 645 عربة، و54 محطة مترو، منها 7 محطات لمسار 2020، و11 تراماً بواقع 11 محطة.. مشيراً إلى أن غرفة التحكم المركزية تضم شاشة عملاقة مساحتها 53 متراً مربعاً، وترتبط بأكثر من 34 نظاماً تقنياً داخل الهيئة، فضلاً عن القدرة على استيعاب ومعالجة البث من أكثر من 10 آلاف كاميرا مراقبة.