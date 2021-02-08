أسبوع ابتكار للخدمات البيطرية

دبي ( الاتحاد)

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدورة الأولى من أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية والتي تمتد في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في إطار جهودها لتعزيز سلامة واستدامة وزيادة الثروة الحيوانية ودعم الاستثمار في هذا المجال.

وتقام فعاليات الدورة الأولى من الأسبوع افتراضياً تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة ضماناً للحفاظ على الصحة العامة.

ومن جهته، قال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة: تعتبر المستحضرات البيطرية والخطط الوطنية لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والصحة الحيوانية والرفق بالحيوان إحدى الركائز الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية صحته، وتزداد أهميتها لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذه المجالات بشكل يعزز من معدلات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الحيوانية.