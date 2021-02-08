وفاة شاب مواطن بحادث تدهور في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

توفي شاب مواطن (17 عاماً) في حادث تدهور المركبة التي كان يستقلها بقيادة شاب آخر (17 عاماً) أصيب بإصابات متوسطة على شاطئ بحر شعم أقصى شمال رأس الخيمة أمس الأول.

وقال العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة: إن تفاصيل هذا الحادث المؤسف بدأت مع ورود بلاغ إلى غرفة العمليات عن وقوع حادث تدهور مركبة نتيجة استعراض سائقها بها على شاطئ بحر شعم، ما أدى إلى وفاة الراكب نتيجة الإصابات البالغة التي تعرض لها، وإصابة السائق بإصابات وصفت بالمتوسطة.

وأوضح أنه تم نقل جثة الشاب المتوفى والمصاب إلى مستشفى شعم بوساطة سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى القريبة من موقع الحادث، وتم تسليم جثمان المتوفى إلى ذويه لإقامة مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، فيما تم تحويل السائق المصاب إلى مستشفى صقر الحكومي لاستكمال العلاج والخضوع للرعاية الطبية، وتسلمت الجهات الشرطية المعنية ملف الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهاب العميد النقبي بأولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم ممن لا يحملون رخص سياقة من قيادة المركبات بأي وجه من الوجوه مع ضرورة غرس احترام الأنظمة والقوانين المرورية في نفوس أبنائهم السائقين، وحثهم على الابتعاد عن القيام بأية سلوكيات أو استعراضات تعرض سلامتهم وأرواحهم للخطر، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الدائم على نشر الثقافة والتوعية المرورية بين كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين لوقف نزف الدماء على الطرقات، والحد من تكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء.