ضبط مصنع أعلاف «غير مرخص» في الذيد

الشارقة (الاتحاد)

ضبطت بلدية مدينة الذيد، مصنعاً للأعلاف منتهية الصلاحية، وسكن عمال، غير مرخصين من الجهات الرسمية، داخل مزرعة تقع على طريق الذيد ـ وشاح.

وأفادت البلدية بأن مفتشيها عثروا على 4 أشخاص، من جنسية دولة آسيوية، منهم 2 مخالفين لقوانين الإقامة في الدولة، يشغلون مصنع التعبئة، ويتولون عملية التوزيع. وقال سالم سعيد بن خميس الطنيجي رئيس قسم العمليات في بلدية مدينة الذيد: عثر المفتشون على آلة خياطة خاصة لتغليف الأكياس، وميزان سعة 200 كجم، و185 كيساً سعة 25 كجم من أعلاف الماشية معبأة ومعدة للبيع، 45 كيساً زنة 20 كجم معدة للخيول، 32 كرتوناً زنة 15 كجم من التين المجفف، 248 جوالاً من القمح زنة 25 كجم، 33 جوال عدس زنة 40 كجم، 225 جوالاً من قشور العدس زنة 25 كجم، و45 جوال فول زنة 30 كجم، إضافة إلى أكياس تعبئة وعلب كرتون فارغة، فيما ضُبطت مركبة محملة بأعلاف مجهزة للتوريد.