مركبة تقتحم محلاً تجارياً في الرفاعة بدبي

دبي (الاتحاد)

دعا العميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة في شرطة دبي، قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، والمحافظة على اليقظة والانتباه الدائم أثناء القيادة، وأخذ كافة معايير الحيطة والحذر اللازمين، والالتزام بالسرعات القانونية المحددة، ومراعاة ظروف الطريق والحركة المرورية، خلال الانتقال من طريق إلى آخر.

وجاءت دعوة العميد ابن غليطة للسائقين بعد انتقاله يرافقه نائبه العقيد جمعة خلفان المهيري والملازم حميد الشمري رئيس قسم التسجيل المروري في مركز شرطة الرفاعة، إلى حادث سير وقع في منطقة الاختصاص، حيث فقد أحد قائدي المركبات السيطرة عليها، ما أدى إلى صعودها إلى الرصيف، ثم اقتحام أحد المحال التجارية، والتسبب في إصابة 3 عمال في المحل بإصابات بسيطة.

وأوضح العميد ابن غليطة أن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، أثناء محاولة قائد المركبة الانتقال من أحد الشوارع الفرعية إلى شارع فرعي آخر في منطقة الرفاعة، وبدلاً من أن يُوقف المركبة لمراعاة ظروف الطريق وحركة السير، عبر الضغط على دواسة المكابح، أقدم على الضغط على دواسة الوقود، ما أدى إلى زيادة سرعة المركبة وعدم قدرته في السيطرة عليها، ثم صعودها على الرصيف واقتحامها للمحل بعد واجهته الزجاجية، وأشار العميد ابن غليطة إلى أن المصابين من العاملين في المحل التجاري تلقوا العلاج الطبي، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.