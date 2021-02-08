ورشة حول «دبي للأداء الحكومي المتميز»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، ورشة عمل لقطاع الأكاديمية والتدريب، حول «معايير الشراكة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز»، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي.

واستعرضت آمنة بوغنيم، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع الأكاديمية والتدريب، خلال ورشة العمل، مبادرات قطاع الأكاديمية والتدريبية في مجال التميز والريادة والتنافسية، ومعايير الشراكة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ونتائج المبادرات، وقدمت شرحاً حول مخطط (سايبوك) الخاص بقياس مشاريع التحسين.