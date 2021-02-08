محمد بن راشد: غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون ونحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «غداً نحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله.. نحتفي بثمرة عمل زايد وراشد طيب الله ثراهم، في بناء الإنسان.. غداً نبدأ الاستعداد للخمسين الجديدة.. غداً نثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين.. غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون».