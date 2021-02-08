«أدنوك للتوزيع» تنجح في تطعيم موظفيها بالخطوط الأمامية بلقاح كورونا بنسبة 100%

باتت «أدنوك للتوزيع» أول شركة لبيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم تنجح في تطعيم 100% من موظفي الخطوط الأمامية في شبكة محطاتها.

وتواصل أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، التزامها بأعلى معايير الصحة والسلامة خلال جائحة فيروس كورونا، لضمان صحة وسلامة عملائها وموظفيها كإحدى أهم أولوياتها الدائمة.

وفي هذا السياق، كان توفير لقاح فيروس كورونا لجميع موظفيها جزءاً لا يتجزأ من دعمها المتواصل لجهود التعافي من تداعيات الجائحة.

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «أظهر موظفونا التزاماً فاعلاً ورغبة صادقة لمكافحة انتشار الوباء، ونحن فخورون بتفانيهم والتزامهم الدائم بأعلى معايير الحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة فهم يسطرون اليوم مثالاً ناصعاً أمامناً جميعاً على صعيد أهمية العمل الجماعي لمحاربة وباء كوفيد-19».

وتضمنت جهود الشركة توفير وحدات متنقلة لتطعيم موظفي الخطوط الأمامية حيث قام أكثر من 7,500 من الموظفين العاملين في محطات ومتاجر واحة أدنوك بأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، فيما أكمل عدد كبير منهم الجرعة الثانية.

تعد «حملة التطعيم» تلك الخطوة الأحدث ضمن حزمة واسعة من الإجراءات الاحترازية وتدابير السلامة التي تطبقها الشركة، وتشمل إجراء فحوص شاملة لموظفيها للكشف عن فيروس كورونا، وتنفيذ عمليات التنظيف والتعقيم اليومية لشبكة منشآتها، إضافة إلى توفير معدات الوقاية الشخصية وإرشادات وضحة للصحة والسلامة في جميع محطات الخدمة، ومتاجر واحة أدنوك.



