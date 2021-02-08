دوريات شرطة أبوظبي تتزين بشعار «العرب إلى المريخ»

زينت شرطة أبوظبي دورياتها الميدانية بشعار «العرب إلى المريخ بقيادة دولة الإمارات»، مؤكدة تفاعلها مع اهتمام ودعم القيادة الرشيدة والإسهام بدورها الوطني في التعريف إعلامياً ومجتمعياً بإنجاز الإمارات الكبير، وسط الترقب العربي والعالمي لهذا المشروع الهادف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة وبناء كوادر علمية إماراتية وعربية تشكل إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي، والمساهمة في دفع مسيرة المعرفة العالمية في مجال الفضاء.

وأشادت شرطة أبوظبي بمسبار الأمل الذي يعد أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف الكواكب وترجمة لثقافة اللامستحيل التي كرستها الدولة منذ قيامها وتمارسها قولاً وفعلاً.