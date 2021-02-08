«الصحة» تسحب عدة مستحضرات صيدلانية

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب عدة أصناف من المستحضرات الصيدلانية لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» من الأسواق المحلية بسبب عدم تطابقها مع المواصفات المعتمدة بعد فحص عدة تشغيلات في مختبر ضبط الجودة النوعية التابع للوزارة بدبي، وكذلك بناء على السحب الطوعي من قبل الشركة المصنعة.

ووجهت الوزارة جميع ممارسي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع بعدم استخدام هذه المنتجات إن وجدت لديهم.

كما أبلغت جميع الهيئات الصحية المعنية والصيدليات الحكومية والخاصة بالتوقف عن صرف المنتج وإعادته للمورد، بالإضافة إلى السحب الطوعي لقائمة الأدوية التي تضم: forte ta, Julmentin 375mg tablet Julmentin لعلاج العدوى البكتيرية ودواء Mucolyte syrup، Butalin 2 and 4 mg tablet لعلاج القصبات الهوائية، ومستحضر Lipigard 10mg tablet لخفض مستوى الكولسترول في الدم، ومستحضر Scopinal syrup لعلاج اضطرابات القولون، والصنف الدوائي Supraproct s supp الذي يستخدم لعلاج أعراض البواسير، والمستحضر Gupisone 20 mg tablet وهو من مشتقات «الكورتيزون» ويستخدم لعلاج الحساسية أو الالتهابات.

وطلبت الوزارة في وقت سابق من الشركة المصنعة سحب جميع التشغيلات لدواء «بروفينال» وهو مضاد للالتهابات عند الأطفال وخافض للحرارة ومسكن ألم، بسبب عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة من ناحية كمية المادة الفعالة، مع وجود ترسبات غير ذائبة أعلى جدار زجاجة المنتج لا تذوب بالرج.

وأكدت الوزارة أن قرار سحب وتنفيذ السحب الطوعي لعدة مستحضرات صيدلانية جاء انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المرضى ومن خلال الفحص الدوري للمنتجات العشوائية التي تؤخذ من الأسواق ويتم فحصها في المختبر المرجعي للدواء التابع للوزارة بهدف ضمان دعم المنظومة الدوائية بالدولة ومراقبة جودة ونوعية الأدوية المتداولة، وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز اليقظة والسلامة الدوائية وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية وفق المعايير العالمية.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع في حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات المذكورة إلى التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae أو من خلال النظام الإلكتروني على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو عبر التطبيق الذكي UAE RADR والاطلاع على التعاميم الصادرة بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكدت الوزارة حرصها على صحة وسلامة أفراد المجتمع ومواصلة التواصل مع الهيئات الدوائية العالمية والشركات الدوائية الوطنية والعالمية لمواكبة أي مستجدات تختص بالتحذيرات الدوائية.



