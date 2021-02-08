الإمارات تقدم أكثر من 99 ألف جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 99781 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 4.413.649 مليون جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 44.63 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم،

والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.