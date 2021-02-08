«صحة دبي» تستخدم الأشعة التداخلية في عمليات الغسيل الدموي لمرضى الفشل الكلوي

بدأت هيئة الصحة في دبي استخدام تقنية الأشعة التداخلية لعمليات قسطرة الغسيل الدموي الشرياني الوريدي «فيستولا» لمرضى الفشل الكلوي بمستشفى دبي، وذلك كأول مؤسسة صحية تستخدم هذه التقنية على مستوى الشرق الأوسط.

يأتي استخدام هذه التقنية ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في المجال الطبي وتسخير وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخدمة المرضى. وأكدت الدكتورة مريم الريسي المديرة التنفيذية لمستشفى دبي، أهمية التقنية الجديدة التي بدأ المستشفى استخدامها في عمليات قسطرة الغسيل الدموي الشرياني الوريدي عبر الأشعة التداخلية من خلال تقنية التردد الحراري والمغناطيسي من دون جراحة للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي وبحاجة لغسيل الدم المستمر.

من جانبها، قالت سعاد كرم مديرة الخدمات الطبية المساندة بمستشفى دبي: إن التقنية الجديدة استفاد منها حتى الآن أربعة مرضى بمستشفى دبي، وتكللت جميع هذه العمليات بالنجاح التام، وغادروا المستشفى في اليوم نفسه.

بدوره، أشاد الدكتور أيمن صالح رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفى دبي والذي أجرى 4 عمليات باستخدام هذه التقنية، بتعاون وجهود الطواقم الطبية والتمريضية والفنية في قسم الأشعة بمستشفى دبي، والدعم المستمر من إدارة المستشفى والإدارة العليا في الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز، ما ساهم بشكل كبير في تحسين وتسهيل وتسريع حصول المرضى على الخدمات العلاجية.

من جهتها، قالت الدكتورة آمنة الحضري رئيسة قسم الكلى بمستشفى دبي: إن هذه الخدمة أصبحت متاحة أمام المرضى الراغبين في استخدام هذه التقنية، بدلاً من التقنية السابقة للغسيل الدموي الشرياني، مؤكدة الحرص الكبير الذي توليه الهيئة ممثلة بمستشفى دبي لتوفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى وفق أحدث البروتوكولات والممارسات الطبية.



