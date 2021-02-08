«الصحة» تعلن عن سحب منتجين طبيين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن السحب الطوعي لـ 8 تشغيلات من منتجات طبية من إنتاج إحدى شركات الأدوية المحلية لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة من حيث دراسات الثباتية.

كما أعلنت الوزارة، عن السحب الطوعي من الشركة المنتجة لتشغيله واحدة من المستحضر الصيدلاني gupison 20 mg tablet لعدم مطابقة اختبار الذوبانية المعتمدة من خلال الدراسات الثباتية، مشيرة إلى أن المنتج مسجل بدارة الدواء بالوزارة، وتحمل التشغيلة التي تم الإعلان عن سحبها، رقم 0251.

وطلبت الوزارة، من الشركة المصنعة سحب التشغيلة المذكورة للمنتج من القطاعين العام والخاص، وأوصت جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم وصف أو صرف التشغيلة للمرضى، وحثت جميع الصيدليات على التوقف عن صرف التشغيلة وإعادتها للمورد.