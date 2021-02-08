عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية إسبانيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على عشاء عمل في أبوظبي أمس معالي أرانشا غونزاليس لايا وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسبانيا وسبل تعزيزها وتطوير مسارات التعاون المشترك في مجالات متعددة ومنها الصحة والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والقطاع اللوجستي والتجارة.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أرانشا غونزاليس لايا .. مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات مع مملكة إسبانيا وتحظى بدعم واهتمام من قيادتي البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على دفع آفاق التعاون المشترك مع إسبانيا في المجالات كافة وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبها أكدت معالي أرانشا غونزاليس لايا تطلع بلادها إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأشادت معاليها بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".