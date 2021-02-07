قائد عام شرطة أبوظبي يهنئ خريجين كلية الشرطة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي خريجي دفعتي الطلبة المرشحين الـ32 ودورة الجامعيين 31 والجامعيات الخامسة عشرة في كلية الشرطة، وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية والنجاح والتميز في خدمة الوطن الغالي والسهر على أمنه وأمانه. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتزويد منتسبيها بكافة الإمكانات التي تعينهم على الإسهام بدورهم الريادي في خدمة الوطن، لافتاً إلى التطور الكبير الذي تشهده مسيرة العمل الشرطي والأمني بفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة، ورحب بالخريجين والخريجات الجدد الذين سيسهمون مع رفقائهم في هذه المسيرة التي نعتز بها جميعاً في ظل دعم ورعاية واهتمام قيادتنا الرشيدة. وأثنى اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية على جهود كلية الشرطة ودورها البارز في إعداد وتأهيل هذه الدفعة من الخريجين والخريجات وتسليحهم بالعلم والمعرفة وتهيئتهم للعمل الشرطي والأمني وفق افضل المعايير المتقدمة عالمياً. ونفذ مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية التابع لقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي مبادرة «هدية تخرجكم علينا» للخريجين والخريجات بمنصة الفعالية التي أقامتها وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، مؤكداً اهتمامه بنشر ثقافة «الإيجابية الوظيفية» وترسيخ مقومات السعادة وتقديم أفضل الخدمات في سبيل إسعاد المنتسبين، إسهاماً منه في غرس روح الإيجابية في بيئات العمل.

وأشار الرائد محمد الزعابي مدير المركز إلى الاهتمام بمشاركة الخريجين فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، موضحاً أن المركز وزع الهدايا العينية وبطاقات الخصومات والقسائم الشرائية على جميع الخريجين بمشاركة عناصر من دورية السعادة بشرطة أبوظبي..