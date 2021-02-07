«الإمارات للتغير المناخي» يناقش المبادرات البيئية

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة اجتماعه الأول للعام الجاري، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة. وضمت أجندة الاجتماع سبعة محاور رئيسة، تختص بمتابعة توصيات الاجتماع الثاني لمديري البلديات الذي عقد في أغسطس 2020، ودليل العمل البلدي الموحد -المرحلة الثالثة- وخطة الاستجابة لآفة الجراد الصحراوي، ودليل النفايات البيولوجية «الناقلة للعدوى»، والاستغلال الأمثل للأعلاف المخصصة لمربي الثروة الحيوانية، وتطوير الصفحة الإلكترونية الاتحادية لبلديات الدولة، واعتماد وإطلاق شعار أسبوع التشجير 2021.

وشدد معاليه على ضرورة إجراء تقييم وقياس دوري لمدى فعالية الدليل وتأثيره الإيجابي على ضبط عمليات تداول المبيدات في السوق المحلي لبيان مدى الحاجة لتطويره، ليمثل مظلة اتحادية رقابية فعاله. واستعرضت الوزارة دليل العمل البلدي الموحد والذي يهدف إلى توحيد الاشتراطات الفنية لشركات مكافحة آفات الصحة العامة الذي أعدته بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية المعنية على مستوى الدولة.