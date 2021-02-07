تخريج دفعة جديدة من «إعداد» في دبي

دبي (وام)

خرجت هيئة الطرق والمواصلات دبي دفعة جديدة في برنامج «إعداد» والذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية الشابة من الموظفين الجدد خريجي برنامج الابتعاث الدراسي الذي ترعاه «الهيئة»، استكمالاً لرحلتهم التطويرية، وصقل مهاراتهم الوظيفية، وذلك في إطار حرصها على الاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة المواطِنة الشابة، ليكونوا حلقة وصل فعّالة بين هيئة الطرق والمواصلات وأهدافها الاستراتيجية، ومواكبة لتوجهات حكومتنا الرشيدة بالعمل على تأهيل شبابنا وفتياتنا المواطنين، وصقل قدراتهم ومهاراتهم، ليصبحوا رافداً في بناء مستقبل الوطن والحفاظ على مكتسباته.

جاء ذلك عبر حفل افتراضي «عن بُعد»، حضره يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي وسلطان الأكرف مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير، وعدد من الموظفين والمديرين المعنيين بـ«الهيئة».

وقال يوسف الرضا: تمتد رحلة البرنامج التطويرية للمنتسبين على مدار عامين، تتضمن تطويرهم فنياً وسلوكياً ومهارياً، من خلال التكليف المستمر بالمشاريع والمهام العملية، وتوفير التدريب لهم والإرشاد والتقييم المستمرين، مؤكداً حرصهم على تكريم خريجي برنامج «إعداد» من أجل تشجيعهم على استخدام ما اكتسبوه من مهارات وقدرات خلال البرنامج في تعزيز مسيرة «الهيئة»، ودعم أهدافها الاستراتيجية.

وعبر عن اعتزازه بخريجي البرنامج الذين تم تأهيلهم لكي يكونوا قادرين على الاستجابة لكافة التحديات الحاضرة منها والمستقبلية، وإنه على ثقة بأنهم سيكونون عند حُسن ظن القيادة العليا، من خلال أداء مؤسسي متميز وكفاءة عالية في إطار تحقيق الغاية الاستراتيجية السابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات» ودعم مسيرة التنمية.