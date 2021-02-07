هزاع الرئيسي يشدو لـ «مسبار الأمل»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أطلق الفنان هزاع الرئيسي أغنيته الجديدة «عزم القيادة» التي كتب كلماتها علي بن سالم الكعبي، ويطلقها غداً عبر الإذاعات المحلية ليحتفل العالم أجمع بوصول المسبار إلى الكوكب الأحمر لاستكشاف بيانات عملية لم توفرها المهمات السابقة نحو المريخ.

ويترقب جمهور الرئيسي إطلاق هذه الأغنية عبر الإذاعات ومواقع التواصل؛ نظراً لأهمية هذا الحدث الذي يؤكد جدارة الإمارات في ارتياد الفضاء وتحقيق إنجازات ملموسة في الوقت الراهن، لاسيما أنه مهمة عربية لاستكشاف كوكب المريخ. وأوضح هزاع أن الفكرة جاءت منذ بداية انطلاق مسبار الأمل في رحلته إلى المريخ، محققاً آمل وطموحات دولة الإمارات في غزو الفضاء، الأمر الذي دفعه بأن يتغنى بهذا الإنجاز الإماراتي التاريخي، مشيراً إلى أن كلمات الأغنية استلهمت من الدور القيادي الكبير الذي جسده أبناء الإمارات الذين لا يعرفون المستحيل، والذين يعبرون اليوم عن الأمة العربية، خصوصاً أن ما نعيشه اليوم هو واقع وليس حلماً، لذا فإن الأغنية ركزت على الجانب المشرق والمضيء لإطلاق مسبار الأمل ووصوله إلى المريخ.