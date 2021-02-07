10 فـائزين ينضمون إلى «نوابغ الفضاء العرب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن اختيار 10 فائزين للانضمام إلى الدورة الأولى من برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، البرنامج العلمي التدريبي المكثف الأول من نوعه عربياً.

وقد تلقى برنامج نوابغ الفضاء العرب أكثر من 37 ألف طلب من الراغبين في الانضمام إلى دورته الأولى، ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات هي: مسار المواهب، ومسار الدراسات العليا، ومسار الخبراء.

والفائزون الذين وقع عليهم الاختيار في مسار المواهب هم: محمد السيد سبيع (17 عاماً)، وصلاح الدين جلال (17 عاماً)، ونوران السيد (16 عاماً) من جمهورية مصر العربية، ونوران اليوسف (16 عاماً) وفاطمة العبدالله (16 عاماً) من المملكة العربية السعودية، ومحمد زكريا (15 عاماً) من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد الجروب (16 عاماً) من المملكة الأردنية الهاشمية.

أما الفائزون في مسار الدراسات العليا، فهم: ماريا محمد من جمهورية جزر القمر، ومحمد عبد الجواد من الجمهورية العربية السورية، وأسماء المسماري من المملكة العربية السعودية.

ويأتي إعلان أسماء الفائزين بعد تقييم من اللجان التي تألفت من علماء وباحثين وأكاديميين مختصين في مجالاتهم لاختيار الأكثر كفاءة للانضمام إلى المسارات الثلاثة للبرنامج، إذ خضعت طلبات التسجيل إلى عمليات فرز وتقييم من لجان تختص كل منها بواحد من المسارات الثلاثة وفقاً للقواعد والشروط المعتمدة، وذلك لاختيار 15 فائزاً للانضمام إلى برنامج نوابغ الفضاء العرب بواقع 3 لمسار الدراسات العليا، و7 لمسار المواهب، 5 لمسار الخبراء.

وشملت عملية تقييم المرشحين للانضمام إلى مسار المواهب ألا يقل المعدل العلمي للمترشح عن 90%، وأن يكون له جهود فاعلة في النشاطات التطوعية والعلمية، وأن يكون شغوفاً بمجال الفضاء. أما مسار الدراسات العليا، فشمل نتائج المعدل العلمي التراكمي ونتيجة اختبار اللغة والمقابلة الشخصية، وبالنسبة إلى مسار الخبراء المخصص لفئة العلماء والمختصين والعاملين في مجال الفضاء، فجرت عمليات التقييم حسب التخصص العلمي الرئيسي وسنوات الخبرة العملية وطبيعة المشاريع التي تم العمل عليها، بالإضافة إلى تقييم أدائهم في المقابلة الشخصية، علماً بأن النخبة المختارة التي سيتم اختيارها لاحقاً في هذا المسار ستعمل على أحد مشاريع الأقمار الاصطناعية. وكان برنامج «نوابغ الفضاء العرب» قد شهد إقبالاً قياسياً من الراغبين في الالتحاق به وسط تفاعل كبير من كافة أنحاء الوطن العربي، وتصدرت مصر قائمة المتقدمين للتسجيل بـ19391 طلباً، تليها العراق (6447) طلباً، ثم الجزائر (4836 طلباً)، والمغرب (3107 طلبات)، ودولة الإمارات (692 طلباً)، والأردن (681 طلباً)، وفلسطين (422 طلباً)، وسوريا (406 طلبات)، وتونس (370 طلباً)، والسعودية (361 طلباً).

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن برنامج نوابغ الفضاء العرب يستهدف احتضان أبرز المواهب والعقول العلمية العربية وترجمة شغفهم بعلوم الفضاء وتطوير أفكارهم من خلال توفير التدريب التخصصي المناسب، والمساهمة في تعزيز ورفد قطاع الصناعات الفضائية في الوطن العربي من خلال الاستثمار الأمثل في الكوادر العربية الشابة، وهو ما يعكس رؤية دولة الإمارات بأن أي إنجاز إماراتي هو إنجاز للعرب، وأي إنجاز عربي يشكل قوةً تعود بالنفع العام على المنطقة.

وقالت معاليها: إن هذا البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يهدف إلى تمكين وبناء قدرات الطلبة العرب المهتمين بدراسة علوم الفضاء، بالإضافة إلى تحفيزهم وإلهامهم للاهتمام بهذا القطاع، كما أنه يجسد دور دولة الإمارات ومبادراتها الهادفة إلى الاستثمار في العقول العربية لخير الشعوب، وخصوصاً في المجالات المتعلقة بالابتكار واقتصاد المعرفة والقطاع الفضائي.

وبدوره، أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن برنامج نوابغ الفضاء العرب، هو برنامج علمي مكثف لتدريب كفاءات من الشباب العربي على تقنيات وعلوم الفضاء، كما يستهدف البرنامج رعاية نخبة من النوابغ والمواهب العربية الواعدة، من داخل الوطن العربي لتشجيعهم وتنمية مواهبهم.