نقل وإعادة توطين مئات الشعاب المرجانية في ميناء خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت موانئ أبوظبي، أمس، إطلاق مشروع بيئي طموح لنقل وإعادة توطين الشعاب المرجانية الموجودة في المياه المحيطة بميناء خليفة، في خطوة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية الفريدة في إمارة أبوظبي.

ويجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع هيئة البيئة في أبوظبي، ويُعد جزءاً من سلسلة إجراءاتها الرامية إلى تخفيف الأثر البيئي الناجم عن أعمال التجريف وصيانة المراسي في المياه التي تفصل بين كاسر الأمواج البيئي للميناء والشعاب المرجانية المجاورة في رأس غناضة، ويأتي الإعلان عنه قبيل انطلاق أعمال تشييد محطة السكك الحديدية التي ستربط ميناء خليفة بشبكة «الاتحاد للقطارات» المزمع إنشاؤها.

أشار محمد عيضه طناف المنهالي، مدير إدارة ميناء خليفة إلى أن المحافظة على النظام البيئي البحري الفريد لإمارة أبوظبي كانت دائماً من أهم أولويات مشروع تطوير ميناء خليفة الذي يُعد من أكثر موانئ المياه العميقة تطوراً في العالم.

وقال: «انطلاقاً من إدراكها للمخاطر الجسيمة لتراجع الشعاب المرجانية الذي يشكل تهديداً وجودياً للتنوع الأحيائي في كوكبنا الأزرق، فإن موانئ أبوظبي تتعاون مع مستشارين مختصين بالمجال البحري، بالإضافة إلى هيئة البيئة - أبوظبي بهدف حماية الشعاب المرجانية في رأس غناضة والتي تعد الأكثر تنوعاً وتفرداً وحيوية في مياه الخليج العربي».

وكانت هيئة البيئة في أبوظبي دعت لنقل أنواع معينة من المرجان تحت إشرافها، من أمام جدار الرصيف الشمالي لميناء خليفة إلى موطن جديد لها بالقرب من كاسر الأمواج البيئي. وذلك من خلال استخدام عدة طرق لنقل وتثبيت المرجان، حيث سيتم تقييم نتائج ومخرجات المشروع بهدف تحديد أفضل الطرق والآليات لنقل وإعادة توطين المرجان.

من جانبه، قال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي بالإنابة، لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي: «تتميز مياه دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود بعض أكثر الشعاب المرجانية مقاومةً للظروف القاسية من الحرارة الشديدة والملوحة العالية في العالم، ما يجعل من جهود هيئة البيئة للمحافظة على هذه الثروات البحرية وضمان استدامتها من خلال التعاون مع كافة الشركاء أمراً لا غنى عنه ومسؤولية وطنية مشتركة».

من جهته، قال ديفيد جاتوارد، رئيس الخدمات الهندسية والفنية بالإنابة في موانئ أبوظبي «تشكل حماية الشعاب المرجانية في رأس غناضة، ركناً هاماً في الحفاظ على التنوع الأحيائي للشعاب المرجانية في المنطقة، وذلك من خلال قيامنا بتبني وتطبيق طرق علمية تخفف من الأثر البيئي مثل إعادة توطين هذه الشعاب».

بدوره، أشار محمد التميمي، نائب الرئيس - الصحة والسلامة والأمن والبيئة بموانئ أبوظبي، إلى أن الشعاب المرجانية الموجودة بالقرب من ميناء خليفة تُعد من ضمن أكثر المواطن الأحيائية تنوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن موانئ أبوظبي فخورة بقيادة مثل هذا المشروع الذي يضمن بقاء هذه المواطن ونموها.