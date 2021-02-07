«تدوير» وبلدية أبوظبي والشرطة ينظمون حملة «نظفوا البر»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» حملة توعية مشتركة مع بلدية مدينة أبوظبي تحت شعار «نظفوا البر»، بمشاركة شرطة أبوظبي، وتهدف الحملة إلى توعية رواد البر بأهمية المحافظة على نظافة البيئة البرية من المشوهات الناتجة عن الممارسات غير الحضارية، مثل الرمي العشوائي للنفايات، وعدم وضعها في الأماكن المخصصة لها، وحثهم على التعامل السليم مع النفايات بأشكالها كافة.

وتركّز الحملة التي تمتد على مدار شهر كامل، على ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية المجتمعية لدى رواد البر، ومعالجة السلوكيات الخاطئة في التعامل مع النفايات، عبر توعية المعنيين بالتحديات الناجمة عن عدم التعامل الصحيح مع النفايات وآثارها السلبية على البيئة، والتركيز على الحد من ظاهرة الرمي العشوائي، لتجنب أي أضرار على البيئة البرية الصحراوية من النواحي كافة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، إن تنفيذ حملة «نظفوا البر» للسنة الثانية على التوالي، يترجم الحرص الكبير عند المركز وشركائه الاستراتيجيين، على ترسيخ استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري والجمالي في أرجاء إمارة أبوظبي كافة، والتي بدورها تعزز كل أشكال التنمية المستدامة في الإمارة وتنفذ توجهات وتطلعات حكومة أبوظبي ورؤيتها لعام 2030.

وأكد أن الحملة في سنتها الثانية تعزز الالتزام بالمفاهيم والممارسات البيئية السليمة المتمثلة بآليات التعامل الصحيح والآمن مع النفايات لدى رواد البر، وتدعم الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على المظهر العام بالإمارة وجعله جميلاً ونظيفاً وآمناً، مشيراً إلى أن تلك الحملة ستتبعها حملات دورية منظمة، تضمن مساهمة فاعلة في الإبقاء على البيئة البرية صحية ونظيفة وآمنة.