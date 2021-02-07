«الصحة» تؤكد ضرورة أخذ جرعتي اللقاح من النوع نفسه

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن أخذ أنواع مختلفة من اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد 19»، غير آمن، وأشارت إلى أن الجرعة الثانية من اللقاح، لابد وأن تكون من نفس نوع الجرعة الأولى؛ لضمان سلامة وفعالية اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى أن للتطعيمات بصفة عامة فوائد متعددة، أبرزها أنها تحمي الأطفال والبالغين من الإصابة ببعض الأمراض المعدية ومضاعفاتها، وبالتالي تؤدي إلى مجتمع متعافٍ خالٍ من هذه الأمراض المعدية والأوبئة.

وذكرت الوزارة في رسائلها لتوعية الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن اللقاحات تحقق الغرض بحماية الأفراد والمجتمعات، وتعتبر من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها، بالإضافة إلى أنها تساهم في تطوير النظام الصحي وجودة حياة أفراد المجتمع.

وأكدت الدكتورة ليلى محمود، استشاري الطب النفسي، أهمية التخلص من حالة التخوف والتوجس التي تتملك البعض بشأن ما يتردد عن آثار جانبية للقاح، موضحة أن ذلك يمكن أن يتم عن طريق التدقيق في مصدر المعلومات، حيث يجب أن تكون المعلومات عن التطعيم أو المعرفة عنه من مصادر موثوقة.

وأشارت إلى أن أي قرار في حياه الفرد يريد اتخاذه، يحتاج إلى التفكير في المميزات والمساوئ، وإذا طبقنا ذلك على موضوع اللقاح، سنجد أن مميزات اللقاح القضاء على المرض بنسبة تتراوح بين 80% و90%، مما يحمي الفرد والمجتمع، ويساعد في القضاء على «كوفيد 19».

ولفتت إلى أنه قد يشكك البعض في فاعليته، ولكن هذا ليس بحقيقي، حيث أثبتت الدراسات أنه فعال بنسبة 80% إلى 90%، وفي حال لم يحقق الهدف المرجو منه - وهذا ليس بحقيقي - فهو لن يضر، مشيرة إلى أن اللقاح يحفز الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضاده للفيروس، لكونه بروتيناً مخلقاً يشبه الفيروس لتكوين تفاعل مناعي.



واجبات ومقترحات

‎وحول المقترحات وأهم وسائل التوعية التي يمكن أن تطبقها لدعم استمرار الإقبال على أخذ اللقاح، أفادت الدكتورة ليلى محمود، بأنه يجب تأكيد أن التطعيم نتاج خبرات أطباء وعلماء وشركات لها خبرة وباع طويل في صناعة الأدوية واللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاحات المستخدمة معترف بها من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء والغذاء الأميركية والجهات الصحية الصينية والجهات الصحية البريطانية أو الروسية، وهذه الموافقات ليست سهلاً الحصول عليها.

وشددت على ضرورة التكاتف، أفراداً قبل الهيئات والمؤسسات، للتخلص من الفيروس والقضاء على الجائحة، ويعتبر اللقاح أول طريق للوصول لذلك، محذرة من الانغماس أكثر أو الاستماع إلى الشائعات، وعلى راسها أن الفيروس لا حل له وأن التطعيم ليس بالحل المناسب للقضاء على المرض، مشددة على ضرورة التكاتف ومعرفة أن اللقاح هو الطريقة الأنسب للقضاء على الجائحة.



ضرورة التطعيم

من جهتها، قالت الدكتورة إيناس عثمان، استشاري طب الأسرة: «اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تم إعدادها وتطويرها وفق تكنولوجيا متعددة تختلف من لقاح إلى آخر، حسب طريقة التصنيع».

وأضافت: «لكن جميع هذه اللقاحات تؤدي الغرض المطلوب منها، وهو الحماية من الإصابة من فيروس كورونا أو التقليل من المضاعفات في حالة الإصابة عن طريق توفير المناعة المناسبة».

وأكدت أن التطعيم ضرورة للجميع، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة؛ لأنها تقلل من الأعراض المصاحبة في حالة الإصابة، مشددة على أن التطعيم يزيد من مناعة الإنسان عن طريق تكوين أجسام مضادة.

وأشارت إلى أن من لديهم مناعة تصبح مناعتهم أقوى بعد أخذ التطعيم، لافتة إلى أن العدوى تسبب مشاكل صحية للآخرين وتؤدي إلى إصابتهم، ومن هنا تأتي أهمية التطعيم الجماعي.

وذكرت أن تطعيم الشخص يساعد بشكل قوي في الحد من انتشار الفيروس، مؤكدة أنه إذا استمرت وتيرة التطعيم بهذا الشكل وبهذه الأعداد سيتم القضاء على الفيروس، لتكون دولة الإمارات بين دول العالم الأولى نجاحاً في تحقيق هذا الإنجاز في مواجهة هذا الوباء العالمي.

وأشادت الدكتورة إيناس عثمان بما أعلنته الجهات الصحية في دولة الإمارات بشأن استهداف تطعيم 50% من السكان باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» قبل نهاية شهر مارس المقبل.