تعديل مواعيد العيادات الخارجية في مستشفيات الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تغيير مواعيد الخدمات العلاجية المقدمة للجمهور والمراجعين، من خلال العيادات الخارجية الصباحية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمستشفيات الظفرة، وتشمل مستشفى مدينة زايد، ومركز الظفرة لطب الأسرة، ومستشفى غياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا.

وتتضمن المواعيد الجديدة في جميع المستشفيات والعيادات العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الخامسة مساء، فيما تتضمن مواعيد مركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد العمل من الساعة 8 صباحاً وحتى العاشرة مساء خلال أيام السبت وحتى الخميس، بينما تشمل المواعيد الجديدة مركز مدينة زايد لطب الأسنان أيضاً، وتكون من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء من يوم السبت وحتى يوم الخميس، وهو ما سيساهم في إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من المراجعين خلال أيام الأسبوع للاستفادة من خدمات مركز الأسنان، وتلقي العلاج المناسب، بما يتناسب مع ظروف مختلف فئات المجتمع، ويتيح لهم الفرصة لتلقي العلاج المناسب خلال أوقات الدوام الرسمي، وكذلك خلال الإجازة الأسبوعية، وبالتالي التسهيل على الحالات المرضية التي تحرمها ظروف العمل من تلقي العلاج اللازم لها خلال أيام الدوام الرسمي، كما تتيح فرصة أكبر لتقليل الفترة الزمنية للانتظار بين المواعيد، وهو ما يسهم في سرعة وتجويد العمل داخل مركز الأسنان في مدينة زايد.

وأوضح حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة أن تعديل المواعيد وتغير أوقات الدوام في المراكز الصحية سواء كان بعضها أو كلها يأتي وفق خطط مدروسة تتم من خلالها متابعة نسب وحركة الارتياد لكل خدمة وأفضل الأوقات لضمان وصول الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، وذلك بما يضمن تقديم الخدمات إلى الأهالي كافة في مدن منطقة الظفرة وفق أعلى مستوى من الجودة والتميز، وبما يضمن المعايير العالمية التي تنتهجها شركة «صحة» في الخدمات المقدمة للسكان.