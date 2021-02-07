«التربية»: حصر طلبة «التعليم الواقعي» استعداداً للعودة

دينا جوني (دبي)

بدأت وزارة التربية والتعليم منذ الأسبوع الماضي حصر الطلبة الذين سيتوزعون بين التعليم الواقعي داخل المدارس والتعلم عن بعد عقب العودة التدريجية للطلبة التي حددت يوم 14 فبراير. وقد عممت الوزارة لهذه الغاية رابطاً الكترونياً على جميع المدارس الحكومية بمختلف مراحلها ورياض الأطفال لاستطلاع رأي أولياء الأمور، على أن تكون النتائج جاهزة اليوم الاثنين. كما ترصد الوزارة أعداد الطلبة الذين سيستخدمون الحافلة المدرسية، وما إذا تلقى أي من أفراد العائلة لقاح كوفيد-19.

وستعمل المدارس من خلال فرق عملها على تطبيق البروتوكولات المحدّثة للعودة التدريجية الآمنة للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية إلى المدرسة الإماراتية.

وكانت الوزارة قد أكدت أن خيار «التعلم عن بُعد» سيظل متاحاً حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومديري المدارس.

«ألف» للتعليم

من جهة ثانية، بدأت وزارة التربية والتعليم رصد نسبة استخدام الطلبة والمعلمين يومياً لمنصة «ألف» للتعليم، والتي يجب الّا تقلّ عن 80 في المئة. و«ألف» عبارة عن نظام متكامل مع نظام وزارة التربية والتعليم ونتاجات التعلّم الخاصة بها، ويعمل على تحقيق أهدافها ورؤيتها. ويتم الوصول إليه من خلال رابط منصة ألف الخاصة التي تمّ تزويد المدارس بها. ومن أدوار المعلم في استخدام المنصة، الشرح والمناقشة للدرس المعدّ سابقاً، وتوجيه الطلبة لاستخدامها خلال الحصة لمدة 15 دقيقة يتخللها عرض محتويات المادة الدراسية وحل الأنشطة الصفية المتعلقة بالدرس، واستكمال البقية في المنزل، ومتابعة تقدّم الطلبة واستخراج التقارير. وقد وُجّه مدراء النطاق على حث المدارس لتخصيص فترة زمنية محددة من الحصة الدراسية لاستخدام المنصة وتحقيق الأهداف المنشودة، بعد توزيع حسابات الدخول على الطلبة وتعريفهم بكيفية الاستخدام.