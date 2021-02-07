«الصحة»: سحب منتج تجميل

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب المنتج الطبي «Eikonha Body Filler 10,20ml» بعد ثبوت مخالفات للشركة المنتجة، حيث قدمت بيانات مغلوطة حول موقع تصنيع المنتج، بالمخالفة للقانون. ويستخدم المنتج لأغراض تجميلية، حيث يلجأ إليه أطباء في إجراء عمليات تجميل، لرسم الجسم، من خلال ملء أجزاء محددة به. وأوضح الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات الصحية والتراخيص، في تعميم وجهه إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، أن قرار السحب للمنتج المذكور جاء بناء على قرار لجنة التراخيص الصيدلانية، وبعد اطلاعها على مخالفات مستودع الشركة، المتمثلة في تقديم بيانات غير صحيحة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بخصوص موقع التصنيع الخاص بالمنتج. وذكر أن المنتج مسجل في إدارة الدواء بالوزارة، وقد أوصت الوزارة، الشركة المصنعة بسحب المنتج من القطاعين الصحيين العام والخاص، وطالبت جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم وصف أو صرف المنتج المذكور إن وجدت لديهم. وأفاد الأميري، أن الوزارة طالبت أيضاً جميع الصيدليات بالتوقف عن صرف المنتج المذكور وإعادته للمورد، كما شددت على ضرورة التواصل معها في حال حدوث أي أعراض جانبية من قبل مستخدمي المنتج، والإبلاغ عبر التطبيق الذكي UAE RADR Smart application.

وحسب أطباء مختصين، فإن المنتج يستخدم لملء أجزاء محددة في الجسم، لأغراض تجميلية.