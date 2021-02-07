45 مرشحاً لانتخابات أولياء الأمور في «الشارقة للتعليم»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

اعتمد مجلس الشارقة للتعليم في مؤتمر صحفي نظمه إلكترونياً، مساء أمس الأول، 45 مرشحاً ومرشحة لعضوية خمسة مجالس لأولياء أمور الطلبة والطالبات على مستوى إمارة الشارقة، وذلك في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجالس أولياء الأمور بالإمارة.

وحضر المؤتمر الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي ورئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، وعائشة عبدالله بن علي مدير مكتب مجالس أولياء أمور الطلبة، ولفيف من التربويين والمدعوين والمرشحين.

ولفت الكعبي إلى أن اللائحة الداخلية للمجالس تم إدخال عددٍ من التعديلات الطفيفة عليها لتناسب انتخابات المجلس، وفق القانون الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حول إجراءات الترشح والتي تتيح العضوية بالانتخاب لـ60% للمواطنين و40% للمقيمين في مختلف المجالس الخمسة، وسيقوم المجلس بتعيين العدد الآخر في مجالس أولياء الأمور بالتنسيق مع رئيس كل مجلس واختيار التخصصات، بجانب مراعاة تمثيل كافة المناطق في تلك المجالس والموازنة بين الذكور والإناث.

وبدورها، تحدثت عائشة عبدالله بن علي عن قواعد الحملات الانتخابية، والمتمثلة في اثني عشر بنداً، وهي يحظر القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية، ويحظر استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية.