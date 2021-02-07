دبلوم «العمل البرلماني للأطفال» في جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بمقر الجامعة، أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وجرى خلال اللقاء مناقشة وبحث فرص التعاون المشترك بين جامعة الشارقة والبرلمان العربي للطفل، كما تم الإعلان عن طرح برنامج «الدبلوم المهني في البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني»، والذي يهدف إلى رفع القدرات البحثية والبرلمانية للأطفال، ويقدمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة.

ورحبت الجامعة بالبرنامج التدريبي التثقيفي الجديد والمتميز الذي سيساهم في التنمية الثقافية والمعرفية لدى المشاركين وبما يؤهلهم في النهاية ليكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات.

من جانبه أكد الباروت أهمية هذا البرنامج التدريبي في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها البرلمان العربي للطفل، وبصفة خاصة أنه سيتم طرحه من خلال مؤسسة علمية أكاديمية متميزة مثل جامعة الشارقة، مشيراً إلى أن فكرة هذا البرنامج والمحتوى العلمي المقدم به ستجعله من البرامج الرائدة على المستوى العربي، حيث إنه يجمع ما بين الجوانب النظرية والعملية التي يحتاجها أعضاء البرلمان، بما يسهم في رفع مستوى أدائهم ومهارتهم.

و قال الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر بالجامعة، إن دبلوم مهارات العمل البرلماني الذي سيتم طرحه بداية من منتصف شهر فبراير الحالي، سيكون متميزاً ومتفرداً على مستوى الوطن العربي من حيث تنوعه وتكامله المعرفي والعلمي.